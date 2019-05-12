İstanbul'da 23 Haziran seçiminde İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevini kimin yürüteceği netleşti. İstanbul 16 Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner İl Seçim Kurulu Başkanı olacak.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal 9 Mayıs 2019 tarihinde emekliye ayrılmayı talep etmişti.

İl Seçim Kurulu'nda üye olarak ise İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı Nihal Ancı Koç ile İstanbul Sulh Hukuk Hakimi Fatma Nilgün Uçar görev yapacak.

Ziya Bülent Öner, bir önceki seçimde, Fatih İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Kaynak: TRT Haber