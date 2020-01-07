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Milli Savunma Üniversitesine başvurular başlıyor07 Ocak 2020 Salı 00:35 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 00:37
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular 10 Şubat'a kadar alınacak.
[Fotoğraf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Mart 2020'de yapılacak MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na başvurular bugün başlayacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 Şubat'a kadar yapabilecek.
Kaynak: AA
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