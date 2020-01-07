Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Mart 2020'de yapılacak MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na başvurular bugün başlayacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 Şubat'a kadar yapabilecek.

Kaynak: AA