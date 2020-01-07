Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane ve Arnavutköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatılarından parçalar yere düşerken, bazı ağaçlar da devrildi.

[Fotoğraf: DHA]

Ayrıca İETT'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan 251 Pendik-Mecidiyeköy ve 252 Kartal- Mecidiyeköy/Şişli hatlarındaki seferler de 19.50 itibarıyla iptal edildi.

Ağaç devrilince yol trafiğe kapandı

Dolmabahçe Caddesi üzerinde bulunan çınarlardan biri şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle gövde kısmından kırıldı. Kırılan ağaç, başka bir ağacın üzerine devrilerek askıda kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek caddeyi iki yönlü araç trafiğine kapattı.

Ardından belediye ekipleri, ağacı gövde kısmından motorlu testere ile keserek askıda kalan çınarı indirdi. Büyük bir gürültü ile yola düşen çınar, ekipler tarafından motorlu testere ile parçalara ayrılarak yoldan kaldırıldı.

Cadde üzerinde belediye ekiplerince yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan, Zeytinburnu İlçesin'de de yola devrilen bir ağaç, yine belediye ekiplerince yapılan çalışmaların ardından kaldırıldı.

İstanbul genelinde dün sabah saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağmur ve fırtına etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA