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Türkiye
AA 23.06.2023 11:35

Milli parklar ve tabiat parkları bayram tatiline hazır

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatilinde şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşıp huzurlu bir ortamda tabiatla iç içe vakit geçirmek ve piknik yapmak isteyen vatandaşlar için milli parklar ve tabiat parklarında gerekli hazırlıkları yaptı.

Milli parklar ve tabiat parkları bayram tatiline hazır
[Fotograf: AA]

Milli parklar ve tabiat parkları havası, suyu, tarihi-tabii kaynak değerleri, tabii görünümleri ve sakin ortamlarının yanı sıra vatandaşlara eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sunması sayesinde özellikle şehirlerde yaşayan insanlar için cazibe merkezleri niteliği taşıyor.

DKMP Genel Müdürlüğü yönetiminde 48 milli park, 265 tabiat parkı, 31 tabiatı koruma alanı, 110 tabiat anıtı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 91 sulak alan olmak üzere toplam 644 korunan alan bulunuyor.

Ramazan Bayramı'nda 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırlandı

Ramazan Bayramı'nda 3 günlük tatilde 1 milyon 333 bin 718 kişi korunan alanları ziyaret etti. Ramazan Bayramı'nda en çok ziyaretçiyi 322 bin 320 kişiyle Muğla'daki Marmaris Milli Parkı ağırladı. Burayı 248 bin 127 kişiyle Kocaeli'deki Ormanya Tabiat Parkı ve 123 bin 500 kişiyle Gaziantep'teki Burç Tabiat Parkı izledi.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nda da herhangi bir aksilik yaşamadan huzur içinde milli parkları ve tabiat parklarını kullanmaları için gerekli tedbirler alındı. Bu kapsamda sahada bulunan bütün tesislerin bakım ve tadilatları yapılarak kullanılabilir hale getirildi. Sahaların temizliği hususunda önlemler belirlendi. Alanlarda yeteri kadar görevlinin hazır bulundurulması için planlama yapıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek her türlü duruma karşı güvenlik tedbirleri de hayata geçirildi.

DKMP Genel Müdürlüğü, vatandaşları tabiatla iç içe bir bayram geçirmeli için milli park ve tabiat parklarına davet etti. Tabii alanlardan faydalanan vatandaşlardan gereken hassasiyeti göstermeleri, orman yangınları konusunda tedbirli davranmaları, milli parklar, tabiat parkları ve orman içinde yangınlara yol açacak davranışlardan uzak durmaları istendi.

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Milli Parklar Tabiat Parkı
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