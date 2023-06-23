Açık 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.06.2023 11:14

Kırıkhan'da geçici yaşam konutlarında sona gelindi

6 Şubat'taki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde geçici konutların yapımında son aşamaya gelindi.

Kırıkhan'da geçici yaşam konutlarında sona gelindi
[Fotograf: AA]

Depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören afetzedeler için Menderes Mahallesi'ndeki 504 prefabrik ve briket yapının yer alacağı geçici yaşam konutlarında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Konutların inşasının tamamlandığı yaşam alanında, çocuk oyun parklarının yanı sıra sosyal donatılar yer alıyor.

Depremzedeler, çevre düzenlemesinin yapıldığı konutlara yerleşmek için AFAD'a başvuruda bulunuyor.

Kırıkhan'da geçici yaşam konutlarında sona gelindi

Konutlardan sorumlu koordinatör Kaymakam Osman Kurt, Kırıkhan'ın depremlerden en fazla etkilenen ilçelerden olduğunu söyledi.

Depremlerin ardından devletin afetzedelere her türlü desteği sağladığını ve yardımlarda bulunduğunu anlatan Kurt, bu kapsamda faaliyetlerin sürdüğünü belirtti.

Bölgedeki geçici konaklama alanlarının yapımının da sürdüğünü ifade eden Kurt, "Buranın yer teslimini 18 Nisan'da TOKİ'nin müteahhidine yaptık. Daha sonra 75 günlük süre içerisinde burada depremzedelerin yaşayabileceği geçici konutlarımızı yapmış bulunduk." dedi.

Kırıkhan'da geçici yaşam konutlarında sona gelindi

Kurt, geçici yaşam alanında 252 prefabrik, 252 de briket olmak üzere 504 konutun yer aldığını dile getirdi.

Tüm konteynerlere sağlanan eşya desteklerinin aynısının bu konutlara da sağlandığını belirten Kurt, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta klima kurulumları tamamlanacak. Bir evde olması gereken buzdolabından çekyatına, mutfak setinden temizlik setlerine kadar her şeyi sağ olsun AFAD personelimiz devletimizin imkanları doğrultusunda temin etti, kurulumları tamamlandı. Şu anda burada yerleştirmeye başladık. Vatandaşlarımızı pazartesiden itibaren yerleşime alıyoruz. Kimlik bilgilerini alıyoruz. Burası bir yaşam merkezi olacağı için burada insanlar bir ikametgah belirtecek. Burada prefabrik evlerimizde, briketlerimizde kimler kalacak? Bunların şu anda bilgilerini alıyoruz. Daha sonra bunları sisteme işliyoruz. Cumartesi günü itibarıyla 50-60 ailemize de anahtar teslimini yapacağız."

Kurt, 70 dönümde kurulan konutlara yerleşecek vatandaşların, sosyal donatı alanlarıyla da güzel bir ortamda kalacağını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Deprem Hatay TOKİ
Sıradaki Haber
Ahırdan kaçan düve, 5 gün sonra 10 kilometre uzakta yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:17
Çiftçilere tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
15:09
Çanakkale'de ormanlara girişler yasaklandı
15:12
Bayramda 19 bin 83 acil sağlık personeli görev yapacak
15:10
BM'den İsrail'e "Batı Şeria'daki şiddeti durdurma" çağrısı
15:02
Irak'ın kuzeyinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
14:55
Otobüsün koridorunda yolcu taşıyan şoföre 3 bin 584 lira ceza
Mescid-i Haram'da Kurban Bayramı öncesi son cuma namazı
Mescid-i Haram'da Kurban Bayramı öncesi son cuma namazı
FOTO FOKUS
Kamyonun kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
Kamyonun kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ