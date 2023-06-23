Ahırdan kaçan düve, 5 gün sonra 10 kilometre uzakta yakalandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Bayram Keteci, ait ahırdan kaçan 2 düvenin peşine düştü. Düvelerden biri kaçtığı yerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Bozüyük’ün Çamyayla köyü sınırlarında orman işçileri tarafından görüldü.

Orman işçilerinin durumu Bayram Keteci’ye bildirmesi üzerine düvei, 4 saatlik kovalamaca sonucu ormanlık alanda yakaladı.

Bayram Keteci, "5 gün önce besi hanemizden kaybolan kurbanlık düvelerimizden birini orman işçileri arkadaşlarımız Çamyayla köyü yakınlarında görmüş ve bana haber verdi. Besihanemizden hayvanların bulunduğu alan 10 kilometreden fazla. Arkadaşlarımızın yardımıyla düvemizi yakaladık. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah diğer düvemizde bulunur" dedi.