Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal, altın madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen şampiyonada grekoromen stil 60 kilo final mücadelesinde mindere çıkan Kerem Kamal, Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'ı üstün bir oyun sonunda 7-2 yenerek dünya şampiyonu oldu.
Bakan Çavuşoğlu'ndan tebrik
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı tebrik etti.
Tebrikler Şampiyon!— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 18, 2019
Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda dünya şampiyonu olan Kerem Kamal kardeşimi gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. pic.twitter.com/Jjg19cfmF2
Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tebrikler Şampiyon! Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda dünya şampiyonu olan Kerem Kamal kardeşimi gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Kaynak: TRT Haber, AA