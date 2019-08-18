Türkiye
Terör örgütünün döşediği EYP sivil aracın geçişi sırasında patladı
18 Ağustos 2019 Pazar 20:09 - Son Güncelleme 18 Ağustos 2019 Pazar 20:11
Terör örgütü PKK üyelerince yola döşenen el yapımı patlayıcının, sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi öldü.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Şemdinli ilçesi Çatalca Mahallesi yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.
Patlamada bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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