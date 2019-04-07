Hareketli hedefleri imha etmek için geliştirilen milli füze OMTAS, ilk testi başarıyla geçti.

Savunma Sanayii Başkanlığı, testlerin görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Konya’da gerçekleştirilen testlerde, milli füze OMTAS, tank avcısı “Kaplan” zırhlısına yüklendi. Tanksavar kulesinden uzaktan kumanda ile ateşlenen OMTAS ile 2 bin 250 metre uzaklıktaki hedef başarıyla vuruldu.

Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında paletli KAPLAN STA aracına entegre edilen Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi’nden OMTAS füzesinin hareketli hedefe karşı atışı başarıyla sonuçlandı. pic.twitter.com/Q9JYICpdAa — SSB (@SavunmaSanayii) 6 Nisan 2019

4 kilometre menzile sahip

OMTAS füzesi, Roketsan tarafından geliştirildi. Kızılötesi başlık ile karadan karaya zırhlı hedeflere karşı 4 kilometre menzile sahip.

Milli füze OMTAS'ın, "Kaplan" ve "Pars" zırhlıları ile birleştirilmesi işlemi yıl içerisinde tamamlanacak. Platformların teslimatının da bu yıl içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber