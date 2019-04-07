Hakkari Yüksekova Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir araçta arama yapıldı.
Aramada, aracın değişik bölmelerine gizlenmiş 125 kilo 180 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 125 kilo 180 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Yüksekova Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir araçta arama yapıldı.
Aramada, aracın değişik bölmelerine gizlenmiş 125 kilo 180 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA