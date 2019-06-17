Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı üzerinden öğretmenlere seslendi.

Bakan Selçuk'tan öğretmenlere sevindirici haberler geldi.

Ziya Öğretmen, “Yıl Sonu Mesleki Çalışma Programı” açılışında meslektaşlarına sesleniyor. https://t.co/mF0xbuBHMu — MEB (@tcmeb) 17 Haziran 2019

"En kısa zamanda yeni odaların tasarımına başlayacağız"

Okullardaki öğretmen odalarının iç tasarımının değişeceği ve öğretmenler için keyifli modern yaşam alanlarının oluşturulacağını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimizin daha rahat edecekleri, daha keyifli vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı haline getirebilmek temel hedefimiz. Bakanlığımızdaki merkezi bütçemizin ve illerdeki imkanların elverdiği ölçüde en kısa zamanda yeni odaların tasarımına başlayacağız."

"Ebeveyn öğretmenleri rahatlatacak adımlar atacağız"

Selçuk, ara tatillerle ilgili öğretmenlerin "Aynı zamanda birer ebeveyn olan biz öğretmenler okuldayız ama çocuklar evde, çocukları ne yapacağız?" şeklinde sorunlarını dile getirdiklerini ve bunlarla ilgili çözüm önerileri sunduklarını aktardı.

"Gençlik ve Spor Bakanlığının kamplarının ara tatillerde öğrencilere tahsis edilmesi, TÜBİTAK vb kuruluşlarla bilim kampları ve fuarlar düzenlenmesi, çeşitli federasyonlarla hazırlanmış özel programlar gibi birçok düzenleme yapıyoruz."

Ayrıca öğretmenlerin çocukları için halk eğitim merkezlerinde birçok atölye ve laboratuvar da hizmete açılacak.

Kaynak: TRT Haber