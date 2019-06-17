Türkiye
Askeri helikopter yaralı vatandaş için havalandı
17 Haziran 2019 Pazartesi 12:04 - Son Güncelleme 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:06
Şırnak’ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır arasında kalarak bacağından yaralanan bir kişi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşanan trafik kazasında iki tır arasında kalan bir vatandaş bacağından yaralandı. Yaralı vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine nakledilerek, tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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