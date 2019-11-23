Milli Eğitim Bakanı Selçuk, huzurevindeki öğretmenleri unutmadı23 Kasım 2019 Cumartesi 23:05 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 23:09
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, huzurevindeki emekli öğretmenlerle bir araya geldi. Selçuk, öğretmenlerle sohbet etti, öğretmenlere çiçek ve hediye takdim etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmenler Huzurevi'ni ziyaret etti, emekli öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı, onlarla sohbet etti.
Öğretmenler, Bakan Selçuk'a yazdıkları şiirleri okudu, kitaplarını hediye etti.
Bakan Selçuk, emekli öğretmenlere çiçek ve hediye takdim etti. Ziyarette pasta kesildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Emekli öğretmenlerle yakından ilgilenen Selçuk, "Biz arkadaşlarla görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bu konuştuğumuz hususlarda da gerekenleri yapacağız inşallah. Tekrar sağlıkla sıhhatle güzel ömürler diliyorum, öğretmenler gününüz kutlu olsun." dedi.
Kaynak: TRT Haber