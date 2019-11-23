Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, huzurevindeki öğretmenleri unutmadı

23 Kasım 2019 Cumartesi 23:05 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 23:09

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, huzurevindeki emekli öğretmenlerle bir araya geldi. Selçuk, öğretmenlerle sohbet etti, öğretmenlere çiçek ve hediye takdim etti.