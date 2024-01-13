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Türkiye
AA 13.01.2024 10:05

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 2 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara'da 21 Kasım 2023 tarihinde imzalanan "2016 Yılı İçin Türkiye'ye Yönelik Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 3 No'lu Zeyilnamenin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması" hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu kararda, anlaşmada yapılan bazı değişiklikler yer alıyor.

10 Temmuz 2017'de Abidjan'da "İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi Tüzüğünün Onaylanması" hakkındaki karar, söz konusu tüzüğün genel hükümlerini, merkezin organları ile bütçe ve mali kaynaklarını belirliyor.

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