Muğla'nın Milas ilçesinde açık feldispat maden sahasında heyelanla dağdan kopan kayaların altında kalan işçilerin cenazelerini çıkarma çalışması devam ediyor.

Muğla, İzmir ve Aydın'dan giden AFAD ekipleri, cenazelerine ulaşılan 2 işçinin daha kaya parçaları altından çıkartılması için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede bulunan çok sayıda UMKE ve itfaiye ekibi de çalışmalara destek veriyor.

İşçilerden Engin Tutuk'un cenazesine ulaşıldı. Kaya parçalarının altından güçlükle çıkarılan Tutuk'un cenazesi, Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Türk Kızılayı ve belediye ekipleri tarafından bölgeye kurulan çadırlarda, işçilerin yakınları ve çalışmalara katılan görevlilere çeşitli ikramlar yapılıyor.

Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmişti

Maden sahasındaki 2 iş makinesi ve 2 kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmış, 1 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 3 savcı görevlendirmiş, Denizli İl Jandarma Komutanlığından helikopterle bölgeye götürülen 1 arama kurtarma köpeği ve 2 uzman jandarma da çalışmalara destek vermeye başlamıştı.

Kaynak: AA