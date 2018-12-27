AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelerle ilgili değerlendirmeler yaptı.

İlk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Bakan Akar, oyunu Özkan Bilgin'in çektiği "Mehmetçik'ten ilk iftar", Halil Fidan'ın çektiği "Türk Bayrağı' Afrin'de" ve Mustafa Hassona'nın çektiği "Filistin direnişinin sembolü genç" başlıklı fotoğraflar için kullandı.

Bakan Akar, daha sonra "yaşam" kategorisindeki fotoğrafları inceledi. Akar'ın bu kategorideki tercihleri Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA", Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" ve Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" başlıklı fotoğrafları oldu.

Akar, "spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu", Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" ve Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Oylamanın ardından fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ifade eden Bakan Akar, Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik etti.

Bahçeli'nin hediyeleri de görüntülendi

Bakan Akar'ın fotoğrafları oyladığı sırada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Akar Genelkurmay Başkanı olunca hediye ettiği altın kaplama silah, Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı da Akar'ın odasında görüntülendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Hulusi Akar Paşa Kuran'a sahip çıkmıştır, bayrağa sahip çıkmıştır, silaha sahip çıkmıştır.https://t.co/N7wrYI54qZ pic.twitter.com/cD5HXJISsD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Aralık 2018

Kaynak: AA, TRT Haber