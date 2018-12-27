Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya sitesi Twitter'dan açıklama yaptı.
İstanbul Havalimanında yeni seferlerimizi açıyoruz.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 27 Aralık 2018
Mevcut uçuş noktalarımıza ilave olarak:
Yurt dışına: (izinleri temin ederek) Moskova,Paris,Londra,Frankfurt,Münih,Kuveyt,Tiflis,Aşkaabat;
Yurt içine :Diyarbakır,Kayseri,Hatay seferlerimizi kısa sürede satışa açıyoruz. pic.twitter.com/J9b5mPk6kh
Bilal Ekşi, "Mevcut uçuş noktalarımıza ilave olarak, yurt dışına Moskova, Paris, Londra, Frankfurt, Münih, Kuveyt, Tiflis, Aşkaabat; yurt içine Diyarbakır, Kayseri, Hatay seferlerimizi kısa sürede satışa açıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA