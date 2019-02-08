1969 yılından bu yana Türk siyasi tarihindeki varlığını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi'nin temelleri Adana'da atıldı bu yüzden 50'nci yıl kutlamaları Adana'da yapılıyor. Milliyetçi hareket partisinin 50 yıllık serüveninin anlatıldığı fotoğraf sergisi ile de kutlamalar başladı.

Geçmişte kullanılan afişlerin yer aldığı sergi partililerden ilgi gördü. MHP'nin 50'nci yılı kutlamalarının resmi bölümü yarın yapılacak.

Saat 09.00'da Milliyetçi Hareket Partisi kurmayları, Adana Atatürk Parkı Anıtı'na çelenk bırakacak. Kutlama programları Çukurova Fuar alanında bir çok sanatçının gerçekleştireceği konserlerle devam edecek.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1969'dan günümüze MHP'' konulu sergiyi gezecek. Bahçeli daha sonra fuar alanında partililere seslenecek.

50'inci yıl kutlamalarına Ömer Çelik, Mahir Ünal ve Jülide Sarıeroğlu gibi AK Partili isimler de katılacak.

MHP lideri Devlet Bahçeli de kutlamalara katılmak için akşam saatlerinde Adana'ya geçti. Bahçeli'yi Adana'da çok sayıda partili karşıladı. Karşılayanlar arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da vardı.

Kaynak: TRT Haber