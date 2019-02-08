Türkiye
Suriye sınırına askeri sevkiyat
08 Şubat 2019 Cuma 20:33 - Son Güncelleme 08 Şubat 2019 Cuma 20:33
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
Çeşitli illerdeki farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve komandolar Kilis'e ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında Öncüpınar Sınır Kapısı istikametine geçiş yapan zırhlı personel taşıyıcılar ile komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.