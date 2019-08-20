İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Adrese giden ekip, alanın geniş olması olması nedeniyle drone ile bölgeyi taradı.

Ekip, drone görüntüleriyle Hint keneviri ekili alanın konumunu tespit etti.

Gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Bahçenin bir bölümünde ağaçların arasında yetiştirilen 31 kök Hint keneviri ekiplerce söküldü.

Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla İbrahim ve oğlu Erkan K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA