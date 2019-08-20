Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzüm, 1 Eylül 2018 – 17 Ağustos 2019 tarihleri arasında 99 ülkeye 246 bin ton karşılığında, 501 milyon 908 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Çekirdeksiz kuru üzümün ortalama ihraç fiyatının 2018/19 sezonunda 2 bin 35 dolara yükseldiği bilgisini veren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, 2017/18 sezonunda bin 617 dolar olan ortalama ihraç fiyatında dolar bazında yüzde 26’lık artış yakaladıklarını, bu başarıda payı olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat Odaları, Borsalar, Üreticiler, Tüccar, İhracatçı başta olmak üzere sektörün tüm paydaşlarıyla gurur duyduklarını kaydetti.

Çinliler ve Japonlar Türk üzümünü çok sevdi

Türk kuru meyve sektörü, Uzakdoğu pazarında sürdürdüğü tanıtım çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında en büyük artış Uzakdoğu ülkelerinde yaşandı. Uzakdoğu ülkelerine kuru üzüm ihracatı 48 milyon dolardan, 65 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: İHA