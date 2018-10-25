Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 gece boyunca bazı bölgelerde zirai don görülecek.

Zirai donun İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cumayı cumartesiye bağlayan gece ve sabah saatlerinde ise, İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yüksek kesimlerde yer yer orta kuvvette zirai donun etkisini göstermesi bekleniyor.

Cumartesiyi pazara bağlayan gece İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don öngörülürken, bu bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA