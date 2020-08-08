Türkiye'nin birçok noktası günlerdir bunaltıcı sıcaklığın etkisi altında. Sıcaklıkların yüksek seyrettiği illerden biri de Adana. Adana'da termometrelerin gösterdiği dereceler hissedilenin yanında oldukça az kalıyor. Hava sıcaklığı 39 dereceğyi gösterse de buna bir de nem eklenince hissedilen sıcaklık 46 dereceyi buluyor.

Evde bunalanlar soluğu gölgelik alanlarda aldı. Kimi ise tehlikeli serinleme yöntemlerine başvurdu. Toplum Destekli Polisler boğulmalara karşı kanallara giren gençleri ve aileleri uyardı.

Serinleten haber Meteoroloji'den geldi. Hafta ortasına kadar serin ve yağışlı hava etkili olacak. Adana pazar ve pazartesi günleri yağış alacak. Ancak yüksek nem oranının etkisiyle hissedilen sıcaklık fazla düşmeyecek.

Antalya nefes alacak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Latif Gültekin, ''Yarın öbür gün sıcaklıklardaki düşüş devam edecek. Pazar günü 29 dereceye kadar sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bu da mevsim normalleri 35 derece olan Antalya'da mevsim normallerinin 5-6 derece altında bir sıcaklık anlamına geliyor.'' bilgilerini paylaştı.

Sıcağın etkisini azaltmak için kendini sahillere atan Antalyalıları yağmur sürprizi de bekliyor. Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan serin ve yağışlı hava etkisini Antalya'da göstermeye başladı. Pazar ve pazartesi günleri yağış alacak kentte hava sıcaklıkları yaklaşık 10 derece düşecek.''

Sıcaklıklar, perşembe günü yeniden mevsim normalleri üzerine çıkacak.

Haber: Özlem Pirim, Damla Erikan

Kamera: Erdinç Kızılgedik, Mürsel İlhan, Bülent Serin