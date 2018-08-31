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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceğini, öğle saatlerinden sonra gece ilk saatlere kadar Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacağını açıkladı.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ağrı'da 9, Ardahan'da 10, Erzurum'da 11, Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da 19 derece ölçüldü.

En yüksek sıcaklık 36 dereceyle Tunceli'de

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 36, Iğdır'da 35, Erzincan'da 34, Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor.

Açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak dolayısıyla meydana gelebilecek yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağış, Doğu Anadolu Bölgesi, meteoroloji
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