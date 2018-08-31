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DEAŞ ve El Kaide listelerinde güncelleme

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiler, kuruluşlar ve organizasyonlar listelerinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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DEAŞ ve El Kaide listelerinde güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulmasıyla ilgili 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekindeki "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine "Myrna Ajijul Mabanza" ve "Abdulpatta Escalon Abubakar" adlı kişiler eklendi.

Bunun yanı sıra aynı listedeki "Ayyub Bashir" isimli kişi ile "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş ve Organizasyonlar" listesindeki "Al-Nusrah Front For The People Of The Levant" adlı kuruluşun bilgileri güncellendi.

Kaynak: AA

Etiketler: El Kaide, DEAŞ
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