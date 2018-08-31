Hakkari'de saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Hakkari Çukurca bölgesinde 30 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen en az üç silahlı bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkâri/Çukurca bölgesine 30 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen en az üç silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/jZ1njjxjuu — TSK (@TSKGnkur) 31 Ağustos 2018

Kaynak: TRT Haber