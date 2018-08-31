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Hakkari'de saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari Çukurca bölgesinde düzenlenen hava harekatında birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

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Hakkaride saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Hakkari Çukurca bölgesinde 30 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen en az üç silahlı bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.


 

Kaynak: TRT Haber

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