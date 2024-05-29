Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, yarın il geneli ve çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara ve çevrelerinde 30 Mayıs Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.