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Türkiye
AA 29.05.2024 15:22

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, yarın il geneli ve çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara ve çevrelerinde 30 Mayıs Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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