Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Sakarya, Giresun, Artvin çevreleri ile Kocaeli, İzmir ve Aydın’ın doğu, Manisa'nın güney kesimleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

TRT Haber