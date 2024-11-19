Puslu 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 19.11.2024 08:02

Meteoroloji'den kuvvetli lodos uyarısı

Yarın Marmara'da, perşembe günü ise yurdun büyük bölümünde kuvvetli lodos bekleniyor. Hava sıcaklıkları lodosun etkisiyle kuzey, iç ve batı kesimlerde artacak.

Meteoroloji'den kuvvetli lodos uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, rüzgarın yarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara'da, perşembe günü Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Beklenen kuvvetli lodos sebebiyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Sıcaklıklar artacak

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren lodosun da etkisiyle kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu Fırtına
Sıradaki Haber
Bugün hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:24
Gürcistan'da seçim sonuçlarına karşı çıkan göstericilerin kapattığı cadde polislerce açıldı
08:23
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı
07:59
Çocuklarını fırına koyarak öldürmüştü, müebbet hapis cezası aldı
07:34
Bugün hava nasıl olacak?
07:39
Bebekler demans hastaları için etkili bir terapi olabilir
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
Katil İsrail bombasının bir apartmanı yıkışı anbean görüntülendi
Katil İsrail bombasının bir apartmanı yıkışı anbean görüntülendi
FOTO FOKUS
Türkiye, tarih boyunca binlerce bilim ve ilim insanını yetiştirdi
Türkiye, tarih boyunca binlerce bilim ve ilim insanını yetiştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ