Meteoroloji'den kuvvetli lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, rüzgarın yarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara'da, perşembe günü Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Beklenen kuvvetli lodos sebebiyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Sıcaklıklar artacak

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren lodosun da etkisiyle kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.