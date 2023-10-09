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Türkiye
AA 09.10.2023 12:38

Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın doğu kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların sabah saatlerinden itibaren Van, Hakkari, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın ve Mardin'in doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Tahminlere göre, yarın Erzurum, Ağrı, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın yarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtınanın, rüzgar hızının ani artışını ifade eden "hamleli" esmesi öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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