Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde, öğleden itibaren genelinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Marmara'da da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'de, Zonguldak ve Bartın'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yarın gece saatlerinde fırtınanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.