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Türkiye
AA 09.09.2023 15:10

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de yarın rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde, öğleden itibaren genelinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Fırtınanın, pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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Marmara'da da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'de, Zonguldak ve Bartın'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yarın gece saatlerinde fırtınanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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