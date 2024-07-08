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Türkiye
AA 08.07.2024 13:09

Meteoroloji'den bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 ile sarı, bir ile turuncu kodla uyarıda bulundu. Bu illerde bugün sağanak yağış bekleniyor. Yarın ise 8 ile sarı uyarı var. Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bingöl ve Muş'un kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 ili sarı, Ordu'yu turuncu kodla uyardı.

Buna göre, Ağrı, Artvin, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Van ve Bayburt'ta bugün gök gürültültülü sağanak bekleniyor.

8 ilde yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Genel müdürlükten yapılan tahminlere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bingöl ve Muş'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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