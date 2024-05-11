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Türkiye
AA 11.05.2024 17:34

Meteoroloji'den bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı

Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Isparta ile Burdur çevreleri, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Konya'nın güneyi, Karaman ve Niğde çevreleri ile Kayseri'nin güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde de yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Akdeniz Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Meteoroloji Yağış Doğu Anadolu Bölgesi
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