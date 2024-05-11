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Türkiye
AA 11.05.2024 16:37

Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonu: 15 tutuklama

Diyarbakır Emniyeti evde kazanç vaadiyle iş arayanları dolandıran çeteye operasyon düzenledi. 7 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonu: 15 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada oluşturdukları evde kazanç platformlarıyla iş arayanları dolandırdıkları belirlenen çete üyelerini 3 ay boyunca teknik takibe aldı.

Yapılan çalışmada, şüphelilerin, mağdurlarla sosyal medyadan iletişime geçerek, 5 bin liraya kadar avans verip güven kazandıkları, sonra da kripto hesaplarda para kazandıracaklarını söyleyerek mağdurların bütün paralarını aldıkları belirlendi.

Zanlıların yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Antalya ve Bolu'da eş zamanlı "Avans" adlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 şüpheli yakalandı, ele geçirilen cep telefonları, SIM kartlar, hard diskler ve çok sayıda banka kartına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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