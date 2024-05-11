Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.05.2024 15:01

Bingöl'de 700 bin liralık dolandırıcılığı polis önledi

Bingöl'de, kuyumcu ve bankaların yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilmek istenen 2 ayrı telefon dolandırıcılığına polis engel oldu.

Bingöl'de 700 bin liralık dolandırıcılığı polis önledi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılık olaylarını önlemesi amacıyla kuyumcu ve bankaların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde saha çalışmasında 2 ayrı telefon dolandırıcılığını önledi.

Hesaba bloke konuldu

Ekipler, Yenişehir Mahallesi Genç Caddesi üzerindeki kuyumcunun önünde cep telefonu ile konuşarak tedirgin davranışlarda bulunduğunu gördüğü kişiyle irtibata geçti.

Mağdurun kendisini arayan şüphelinin kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp adının terör soruşturmasında geçtiğini, bu nedenle hesabına 350 bin lira aktardığını bildirmesi üzerine başlatılan adli tahkikat sonucunda söz konusu hesaba bloke konuldu.

İnönü Mahallesi Kültür Caddesi üzerinde bulunan Hacı Hıdır Cami önünde de aynı yöntemle dolandırılmak üzere olan kişiyi gören ekipler, 350 bin lirayı şüphelilerin hesabına aktarmasını engelledi.

ETİKETLER
Bingöl Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Kocaeli'de bir evden 17 kamyon çöp çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:42
Rusya: Ukrayna'da 6 yerleşim birimini ele geçirdik
14:45
Gürcistan: AB'ye üyelik bizim için önceliktir
14:37
Altun: Sorunları üçüncü taraflarla değil birbirimizle konuşmalıyız
14:29
Numan Kurtulmuş: Uzlaşma zemini gelişirse istenilen bir anayasa gerçekleşebilir
14:07
İsrail'in Eurovision’a katılımını sorgulayan Hollanda yarışmadan menedildi
13:40
Kocaeli'de bir evden 17 kamyon çöp çıkarıldı
Göçer annelerin ömrü yolda ve çadırda geçiyor
Göçer annelerin ömrü yolda ve çadırda geçiyor
FOTO FOKUS
Türk savunma sanayii mercek altında: Türkiye lider
Türk savunma sanayii mercek altında: Türkiye lider
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ