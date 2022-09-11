Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yerel kuvvetli yağışların beklendiği bu süreçte oluşabilecek ani sel, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksama ve kısa süreli fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Karadeniz Bölgesi Sağanak Yağış Sel
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