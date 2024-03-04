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Türkiye
AA 04.03.2024 15:01

Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı

Antalya için yarın gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanak il genelinde kuvvetli, doğuda ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Kuvvetli yağış, batı kesimlerde yarın akşam saatlerinden sonra, doğuda ise çarşamba günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalarla ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması bekleniyor.

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