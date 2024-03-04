Meteoroloji'den 16 ile uyarı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ile Orta ve Batı Karadeniz'de yağış bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, kıyı Ege ile Antalya ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise yarın, kıyı Ege, Orta ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen Antalya ve Muğla için "turuncu", Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Uşak, kuvvetli rüzgar beklenen, Ankara, Burdur, Eskişehir, Isparta, Konya ve Karaman için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.