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Türkiye
AA 04.03.2024 13:33

Tekirdağ'da planktonlar denizin rengini turuncuya çevirdi

Tekirdağ'da denizin bazı bölgelerinde sularda bulunan planktonların neden olduğu renk değişimi devam ediyor.

Tekirdağ'da planktonlar denizin rengini turuncuya çevirdi

Havaların ısınmasıyla sıklığı artan renk değişiklikleri yaklaşık 10 gündür Tekirdağ'da sahilde yer yer görülüyor.

Teknelerin çekilmesi nedeniyle durgun alan oluşan balıkçı barınağında da görülen plankton çoğalması bölgede yaklaşık 20 metrekarelik denizin rengini turuncuya çevirdi.

Tekirdağ'da planktonlar denizin rengini turuncuya çevirdi

Plankton çoğalması doğal bir süreç 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, deniz suyu sıcaklığının artışına bağlı olarak plankton çoğalmasının doğal bir süreç olduğunu söyledi.

Plankton çoğalmasının ve küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından olduğunu anlatan Şirin, suyun renginin değişmesinin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını belirtti.

Vatandaşlardan Derya Pehlivanoğlu da denizin turuncuya dönüşmesinin dikkatini çektiğini söyledi.

Balıkçı barınağında görülen renk değişimini herkes gibi fotoğrafladığını aktaran Pehlivanoğlu, görüntünün ilginç geldiğini söyledi.

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