Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den 3 bölge için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz'in batısı, Ege Denizi'nin kuzeyi ve Marmara'da akşam saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, rüzgar, bugün akşam saatlerinden sonra Ege Denizi'nin kuzeyinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ve Marmara'da etkisini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtına, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Marmara Bölgesi Meteoroloji
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