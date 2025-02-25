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Türkiye
TRT Haber 25.02.2025 05:29

Meteoroloji'den 2 kente "yoğun kar" uyarısı

Yeni hafta itibarıyla soğuk ve yağışlı hava etkisini yitirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yalnızca Doğu Karadeniz'deki 2 il için sarı ve turuncu kodlu kar yağışı uyarısı yaptı. Hava sıcaklığı bugün itibarıyla yurdun iç ve batısındaki illerde mevsim normallerine yükselecek.

Meteoroloji'den 2 kente "yoğun kar" uyarısı

Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkisini yitirdi. Sıcaklık, bugün itibarıyla yurdun iç ve batısında yükselecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 il için sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı yaptı.

Bugün Artvin ve Rize'de kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Bu iki ilin kuzeyinde kar yağışı akşam saatlerine kadar sürecek.

Meteoroloji'den 2 kente "yoğun kar" uyarısı

Ulaşımda aksama, buzlanma, don ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Ayrıca, pus ve yer yer sis görüleceği uyarısı da yapılıyor.

12 ilde eğitime "kar" molası
12 ilde eğitime "kar" molası

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

Ankara ve İstanbul'da bu hafta kar yağışı beklenmiyor. Başkent'te Cuma günü en yüksek sıcaklık 11 derece olacak.

İstanbul'da hafta boyunca hava parçalı bulutlu seyredecek. Hafta sonu termometreler 13 dereceyi gösterecek.

İzmir'de ise bugün, perşembe ve cuma günü sağanak bekleniyor, sıcaklık hafta ortası 18 dereceye kadar çıkacak.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Meteoroloji'den "zirai don" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için zirai don uyarısı da yaptı. Hafta sonuna kadar; İç Anadolu, İç Ege ve Göller Yöresi ile Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da zirai don bekleniyor. 

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