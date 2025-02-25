Meteoroloji'den 2 kente "yoğun kar" uyarısı

Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkisini yitirdi. Sıcaklık, bugün itibarıyla yurdun iç ve batısında yükselecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 il için sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı yaptı.

Bugün Artvin ve Rize'de kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Bu iki ilin kuzeyinde kar yağışı akşam saatlerine kadar sürecek.

Ulaşımda aksama, buzlanma, don ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Ayrıca, pus ve yer yer sis görüleceği uyarısı da yapılıyor.

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

Ankara ve İstanbul'da bu hafta kar yağışı beklenmiyor. Başkent'te Cuma günü en yüksek sıcaklık 11 derece olacak.

İstanbul'da hafta boyunca hava parçalı bulutlu seyredecek. Hafta sonu termometreler 13 dereceyi gösterecek.

İzmir'de ise bugün, perşembe ve cuma günü sağanak bekleniyor, sıcaklık hafta ortası 18 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji'den "zirai don" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için zirai don uyarısı da yaptı. Hafta sonuna kadar; İç Anadolu, İç Ege ve Göller Yöresi ile Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da zirai don bekleniyor.