Açık 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 09.10.2023 07:21

Meteoroloji'den 14 kente sarı uyarı: Sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Orta ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den 14 kente sarı uyarı: Sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Doğu Anadolu'nun doğusunda ( Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına olacağı tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 14 kente sarı uyarı: Sağanak ve fırtına bekleniyor

Yetkililer, sağanak ve fırtınayla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

ETİKETLER
Hava Durumu Sağanak Yağış Meteoroloji Fırtına
Sıradaki Haber
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:51
Manipülatif ilan paylaşan 545 kişiye 54,5 milyon TL ceza
08:40
21 ilde uyuşturucu operasyonu: 148 gözaltı
08:09
Filistin: 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 14 Filistinli öldürüldü
08:01
Japonya'nın Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı
07:37
Ankara'da yangın çıkan daire zarar gördü
07:41
İsrail ordusu, saldırılarda ölen asker sayısının 73'e yükseldiğini açıkladı
Meteoroloji'den 14 kente sarı uyarı
Meteoroloji'den 14 kente sarı uyarı
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'de bir camiyi bombaladı
İsrail Gazze'de bir camiyi bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ