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Türkiye
AA 09.10.2023 06:29

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]

H.S. idaresindeki otomobil ile A.K'nin kullandığı otomobil, Beyşehir - Antalya kara yolunun 2. kilometresinde Bademli Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücülerden H.S. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ş.S, A.P, A.D.S, N.S. ve Ö.S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü H.S. itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan G.S. ise tedbir amacıyla götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra taburcu edildi.

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