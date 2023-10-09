Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Zülküf Atay yönetimindeki hafif ticari araç, Siverek-Kahta kara yolunun 40. kilometresi Nisibbi Köprüsü girişinde Mustafa Yılmaz kontrolündeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Müzeyyen Yılmaz, Sema Nur Yılmaz, Hira Nur Yılmaz, Şenol Duru, Tezcan Budak, Muhammed Sadık Budak, Mustafa Akburak, Ahmet Budak ve Tekin Polat yaralandı.
İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek ile Kahta devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaza anı ise köprünün güvenlik kamerasına yansıdı.