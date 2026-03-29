TRT Haber 29.03.2026 07:04

Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yurdun kuzeybatı kesimleri, Batı Akdeniz ile Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de beklenen karla karışık yağmur ve sağanak nedeniyle 14 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)  tarafından yapılan son tahminlere göre, Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile zamanla Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi sürüyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Sağanak ve karla karışık yağmur beklenen Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Osmaniye, Bartın, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara’nın güney, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
 

