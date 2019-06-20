Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve batısı ile Aydın, Muğla, Bingöl, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Samsun ve Rize çevreleri ile Ordu'nun güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İç kesimlerde sıcaklık düşecek

Sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sel ve su baskınlarına dikkat

Yağışların, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Samsun ve Rize çevreleri ile Ordu'nun güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu, Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege ile Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak

İZMİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların; öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların, iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların yerel olarak kjuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların, bölgenin iç kesimleri, Samsun ve Rize çevreleri ile Ordu'nun güney ve batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı kesimleri ile Bingöl, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

KARS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

VAN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: TRT Haber