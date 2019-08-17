Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yarın öğleden itibaren etkili olacak. Yağışların pazar sabahına kadar yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak başta Ordu'nun kıyı kesimleri olmak üzere il genelinde gece saatlerine kadar etkili olacak.

Kuvvetli yağış yarın da sürecek

Çanakkale'nin doğu ilçeleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağışların öğle saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın Kastamonu, Çorum ve Sinop çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli, pazar günü ise Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu'da üç ile sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki üç ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzey ve kuzeydoğu kesimleri çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra ise Erzurum'un kuzeydoğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

En düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 37 derece olarak ölçüldü

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 14, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 15, Tunceli'de 18, Erzincan'da 19 ve Iğdır'da 25 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 37, Tunceli'de 35, Ağrı'da 33, Kars ve Erzincan'da 32, Erzurum'da 30 ve Ardahan'da 26 derece olacak.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Kaynak: AA, TRT Haber