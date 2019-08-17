İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik koordineli sürdürülen çalışmalar kapsamında Yomra ilçesindeki FETÖ'nün hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Samsun'daki adli makamlarca firari olarak aranan, örgüte yakın bankalarda hesap hareketi bulunan ve örgüt içerisinde sözde askeri sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Bekir Ş. yakalandı.

Şüphelinin eşi Seyhan Ş. de operasyonda gözaltına alındı. Seyhan Ş'nin örgütün sözde öğrenci sorumlusu olduğu ve örgüte ait yurtta müdür görevi yaptığı öğrenildi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı da oldukları belirlenen şahısların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA