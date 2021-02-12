Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji uyardı: 4 ilde fırtına bekleniyor
Meteoroloji, Samsun, Ordu, Kastamonu ve Sinop'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından, Samsun, Kastamonu, Sinop ve Ordu'nun kıyı kesimlerinde rüzgarın kuzeybatıdan kuvvetli, kısa süreli yer yer saatte 90 kilometre hızla eseceği aktarıldı.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji
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