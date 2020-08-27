Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgede yağış beklenmiyor.

Yarın, hafta sonu ve bir sonraki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Bölge illerinde en yüksek sıcaklıkların İstanbul 31-33, Edirne 37-38, Kırklareli 33-35, Tekirdağ 29-31, Kocaeli 32-37, Sakarya 35-38, Yalova 30-35 derece civarında görülmesi bekleniyor.

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının yarından itibaren gelecek hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6 ile 8 derece artacak.

Orta Karadeniz

Hafta sonu Orta Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Amasya'da 40, Kastamonu'da 38, Tokat'ta 40, Samsun ve Sinop'ta 29 derece olacak.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da sıcaklıkların, hafta sonundan itibaren artarak mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği açıklandı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı açıklandı. Bölgede hafta boyunca yağış beklenmiyor.

Açıklamada, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Orta Anadolu

Sıcaklıkların Karadeniz'e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas illerinde cuma gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkarak gelecek hafta sonuna kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.